Помогите!!! Объясните правило по матем. вычитание рациональных чисел
Математика
Помогите!!! Объясните правило по матем. вычитание рациональных чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычитание положительных целых н дробных чисел вы изучили. Рассмотримвычитание рациональных чисел (целых и дробных, положительных и отрицательных). Вычитание рациональных чисел зависит от знаков чисел уменьшаемого н вычитаемого.Правило. Чтобы из одного числа вычесть другое, достаточно к уменьшаемому прибавить число, противоположное вычитаемому.Например: -102 — (-80) = -102 + 80 = -22.Правило. Если уменьшаемое — отрицательное число, а вычитаемое — положительное число, то нужно сложить модули уменьшаемого и вычитаемого и перед полученным результатом поставить знак «-».Например: -839 — 71 = — (|-839|+|-71|) = — (839+71) = -910.Правило. Если уменьшаемое — положительное число н вычитаемое — положительное число, то нужно найти разность модулей уменьшаемого и вычитаемого и перед полученным результатом поставить знак «-», если модуль уменьшаемого меньше модуля вычитаемого. Если модуль уменьшаемого равен модулю вычитаемого, то разность равна нулю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Допишите диезы там где необходимо # до фа (ч.4) , # ре соль ( ч.4) , #фа си (4 ч.) , #соль до (4 ??.) , # ля ре (4 ч.) пожалуйста помогите!
Математика
Окружающий мир
Помогите в 17 во 2. 6 в 3. 6. в 4 . 7 в 5. 8. в 6. 8 в 7. 5. в 8 8. в 9 6 в 10. 7 а в 11. 6 помогите