Допишите диезы там где необходимо # до фа (ч.4) , # ре соль ( ч.4) , #фа си (4 ч.) , #соль до (4 ??.) , # ля ре (4 ч.) пожалуйста помогите!
Музыка
Допишите диезы там где необходимо # до фа (ч.4) , # ре соль ( ч.4) , #фа си (4 ч.) , #соль до (4 ??.) , # ля ре (4 ч.) пожалуйста помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До# фа#(ч.4)ре# соль#(ч.4)фа# си(ч.4)соль# до#(ч.4)ля# ре#(ч.4)
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