Допишите диезы там где необходимо # до фа (ч.4) , # ре соль ( ч.4) , #фа си (4 ч.) , #соль до (4 ??.) , # ля ре (4 ч.) пожалуйста помогите!

Музыка

Допишите диезы там где необходимо # до фа (ч.4) , # ре соль ( ч.4) , #фа си (4 ч.) , #соль до (4 ??.) , # ля ре (4 ч.) пожалуйста помогите!

Автор: Гость