"СЕМЬИ НЕ БЫЛО,- ПИШЕТ Ю.Н.ТЫНЯНОВ,-БЫЛА АРИНА И БЫЛ ЛИЦЕЙ".СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ЭТИМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ПИСАТЕЛЯ? КАК ВЫ ЕГО ПОНИМАЕТЕ?

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Движущими силами эволюции являются закономерности наследственности, изменчивости и естественного отбора. Наследственность - это свойство природы передавать из поколения в поколение живых организмов их отличительные признаки, позволяющие организмам выжить, развиваться и размножаться в специфических для данного вида условиях внешней среды. Изменчивость - это свойство природы изменять передаваемые из поколения в поколение признаки, в результате чего эволюция не стоит на месте и появляются организмы с другими, чем у предков, наследственными свойствами. Наконец, естественный отбор на внутривидовом уровне способствует выживанию и размножению наиболее приспособленных к внешним условиям организмов, а на межвидовом уровне способствует сохранению и благополучию популяций, в которых биологически наследственные признаки и организация жизни сообразуются с внешней средой. Естественный отбор распространяет и сохраняет в природе те признаки, которые отвечают приспособлению организмов и видов к условиям внешней среды, и исключает те признаки, которые противоречат такому приспособлению. Монголоидное лицо - это крепость для глаз. Подушки жира, плотная кожа, мощные скулы, особая складка век и густые жесткие волосы помогают вынести контрасты среды - жару, приходящую за стужей, ветер и пыль, слепящее сияние снегов и песков. Чем севернее монголоиды, тем больше "рекордов": у эскимосов лицо имеет самую большую площадь в мире, у бурят - ширину, у эвенков - уплощенность, у нивхов - скулы.