Семья в месяц (30 дней) тратит 15м (куб) воды. Сколько литров воды семья тратит в день. Сколько надо заплатить за воду, если 1м (куб) стоит 8 центов.

Математика

Семья в месяц (30 дней) тратит 15м (куб) воды. Сколько литров воды семья тратит в день. Сколько надо заплатить за воду, если 1м (куб) стоит 8 центов.

Автор: Гость