Семья в месяц (30 дней) тратит 15м (куб) воды. Сколько литров воды семья тратит в день. Сколько надо заплатить за воду, если 1м (куб) стоит 8 центов.
Математика
Семья в месяц (30 дней) тратит 15м (куб) воды. Сколько литров воды семья тратит в день. Сколько надо заплатить за воду, если 1м (куб) стоит 8 центов.
Ответ(ы):
Гость:
Лол, это алгебра или физика? Перевод из кубометров в литры это ближе к физике :D
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