Решите уравнение. Полное решение, для 7 класса (2х^3)^5 * (2x^2)4 : (4x^5)4 = 54
Алгебра
Решите уравнение. Полное решение, для 7 класса (2х^3)^5 * (2x^2)4 : (4x^5)4 = 54
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