Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Дана функция f(x) = 10/x-1. Найдите f(5)
Алгебра
Дана функция f(x) = 10/x-1. Найдите f(5)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
F(5) = 10/5-1=2-1=1 Вроде так)
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Биология
В каком состоянии могут находиться устьица растений в дождливую и прохладную пог??ду?
Ответить
Физика
Почему пловец вырнувший на большую глубину использует боль в ушах
Ответить
Алгебра
Разложите квадратный трехчлен 6x^+ 7x-5 на линейные множители.
Ответить
Литература
Какой жанр относится к устному народному творчеству?-а)потешка;б)басня;в)рассказ;г)стихотворение.
Ответить
Математика
Всего на рисунке Лики 25 хищников и насекомых, причём хищников 20, а насекомых 15. Ско??ько на рисунке хищных насекомых?
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск