В каком состоянии могут находиться устьица растений в дождливую и прохладную пог??ду?

Биология
В каком состоянии могут находиться устьица растений в дождливую и прохладную пог??ду?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Устьица — одно из оригинальных приспособлений, обладающих способностью открываться и закрываться в зависимости от насыщенности замыкающих клеток водой.Если листья будут насыщены водой, то они останутся открытыми. 
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