Отношение длины комнаты к её ширине равно 5:4 .найдите площадь комнаты если её длин?? больше её ширина на 0,8 м
Математика
Отношение длины комнаты к её ширине равно 5:4 .найдите площадь комнаты если её длин?? больше её ширина на 0,8 м
Ответ(ы):
Гость:
0,8*(5-4)=0,8 - 1/5 длины или 1/4 ширины. 0,8*5*0,8*4=12,8 - Произведение длины на ширину, где длины: 0,8*5 а ширина 0,8*4 Ответ: 12,8 метра
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какой суффикс,окончание,основа,корень будет в словах мерить, делать, обедать, помнить, караулить, значит,ехать, думать, жарить и написать н.ф проше...
Биология