Отношение длины комнаты к её ширине равно 5:4 .найдите площадь комнаты если её длин?? больше её ширина на 0,8 м

Математика

Отношение длины комнаты к её ширине равно 5:4 .найдите площадь комнаты если её длин?? больше её ширина на 0,8 м

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