Какой суффикс,окончание,основа,корень будет в словах мерить, делать, обедать, помнить, караулить, значит,ехать, думать, жарить и написать н.ф прошедшего времени

Русский язык

Какой суффикс,окончание,основа,корень будет в словах мерить, делать, обедать, помнить, караулить, значит,ехать, думать, жарить и написать н.ф прошедшего времени

Автор: Гость