Какой суффикс,окончание,основа,корень будет в словах мерить, делать, обедать, помнить, караулить, значит,ехать, думать, жарить и написать н.ф прошедшего времени
Русский язык
Какой суффикс,окончание,основа,корень будет в словах мерить, делать, обедать, помнить, караулить, значит,ехать, думать, жарить и написать н.ф прошедшего времени
Ответ(ы):
Гость:
Мер-и-ть дел-а-ть обед-а-ть помн-и-ть караул-и-ть ??? ех-а-ть дум-а-ть жар-и-ть аоследний вопоос аро прошедшее время не поняла. напиши что имелось введу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология