Какой суффикс,окончание,основа,корень будет в словах мерить, делать, обедать, помнить, караулить, значит,ехать, думать, жарить и написать н.ф прошедшего времени

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Какой суффикс,окончание,основа,корень будет в словах мерить, делать, обедать, помнить, караулить, значит,ехать, думать, жарить и написать н.ф прошедшего времени
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мер-и-ть дел-а-ть обед-а-ть помн-и-ть караул-и-ть ??? ех-а-ть дум-а-ть жар-и-ть аоследний вопоос аро прошедшее время не поняла. напиши что имелось введу
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