Масса сплава меди и серебра 7,2 кг. Масса серебра составляет 80% массы меди. Сколько КГ меди в сплаве?
Математика
Масса сплава меди и серебра 7,2 кг. Масса серебра составляет 80% массы меди. Сколько КГ меди в сплаве?
Ответ(ы):
Гость:
Узнаем 1%. 7.2кг = 7200г делим на 100 =72гр узнаем массу серебра в сплаве 72*80=5760г узнаем массу меди от общей массы отнимаем массу серебра 7200г-5760г=1440гр=1кг440гр
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