Масса сплава меди и серебра 7,2 кг. Масса серебра составляет 80% массы меди. Сколько КГ меди в сплаве?

Математика

Масса сплава меди и серебра 7,2 кг. Масса серебра составляет 80% массы меди. Сколько КГ меди в сплаве?

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