Семиклассник Максим Васючков,чтобы сохранить файл с засекреченными данными "secret" от злоумышленников,заархировал его в программе WinRar.Затем на диске D: он выполнил следующие действия: 1.Создал папку Spring 2.открыл папку ...

Информатика
Семиклассник Максим Васючков,чтобы сохранить файл с засекреченными данными "secret" от злоумышленников,заархировал его в программе WinRar.Затем на диске D: он выполнил следующие действия: 1.Создал папку Spring 2.открыл папку Spring 3.Создал папку March 4.открыл папку March 5.Создал папку April 6.Поднялся на один уровень вверх 7.Создал папку May 8.Поднялся на один уровень вверх 9.Создал папку June 10.Открыл папку June 11.В текущую папку скопировал созданный вначале архив Определите полный путь к этому файлу 1) D:\April\June\ secret.rar 2) D:\May\June\ secret.rar 3) D:\June\ secret.rar
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