Семилетняя война. Заполнить таблицу, заголовки столбцов: причины, основные сражения, результаты
История
Семилетняя война. Заполнить таблицу, заголовки столбцов: причины, основные сражения, результаты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причины: Причина в том, что французы и англичане постоянно соперничали за различные колониальные земли. Основные сражение: битва при Кунерсдорфе. Результаты: возвысилась Пруссия; Победила Англия (Франция первой объявила войну).
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