Семнадцать четырнадцатых - пять седьмых дробная линия одиннадцать двадцать первых + одна седьмая
Математика
Семнадцать четырнадцатых - пять седьмых дробная линия одиннадцать двадцать первых + одна седьмая
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