Решить задачу: В эрудит-марафоне *ЭМУ* по математике приняли участие 280 учащихся, ?? по русскому языку-в 2 раза больше, чем по математике. Сколько всего учащихся участвовало в Эрудит-марафоне?

Математика
Решить задачу: В эрудит-марафоне *ЭМУ* по математике приняли участие 280 учащихся, ?? по русскому языку-в 2 раза больше, чем по математике. Сколько всего учащихся участвовало в Эрудит-марафоне?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто 280 умнож на 2: 1)280*2=560(учащ) - всего. Ответ: 560 учащихся участвовало в Эрудит-марафоне.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста упростить выражения. Все на фото.Заранее спасибо)
Ответить
Геометрия
Найдите сумму внутренних углов выпуклого восьмиугольника
Ответить
Русский язык
Образуйте притяжательные прилагательные от данных существительных.Составьте и запишите словосочетания с ними.Подчеркните в прилагательных чередующи...
Ответить
Русский язык
Чем занимался НЕГОЦИАНТ? Выберите вариант ответа: Бухгалтерией Строительство?? Торговлей Охраной Живописью Задание № 2: В каком сло...
Ответить
Математика
Най­ди­те пло­щадь круга, длина окруж­но­сти ко­то­ро­го равна .20подкорнем П
Ответить