Решить задачу: В эрудит-марафоне *ЭМУ* по математике приняли участие 280 учащихся, ?? по русскому языку-в 2 раза больше, чем по математике. Сколько всего учащихся участвовало в Эрудит-марафоне?

Математика

Решить задачу: В эрудит-марафоне *ЭМУ* по математике приняли участие 280 учащихся, ?? по русскому языку-в 2 раза больше, чем по математике. Сколько всего учащихся участвовало в Эрудит-марафоне?

Автор: Гость