Решить задачу: В эрудит-марафоне *ЭМУ* по математике приняли участие 280 учащихся, ?? по русскому языку-в 2 раза больше, чем по математике. Сколько всего учащихся участвовало в Эрудит-марафоне?
Математика
Решить задачу: В эрудит-марафоне *ЭМУ* по математике приняли участие 280 учащихся, ?? по русскому языку-в 2 раза больше, чем по математике. Сколько всего учащихся участвовало в Эрудит-марафоне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто 280 умнож на 2: 1)280*2=560(учащ) - всего. Ответ: 560 учащихся участвовало в Эрудит-марафоне.
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