Автобус проехал половину пути со скоростью 50 км\ч задержался 12 минут

Математика
Автобус проехал половину пути со скоростью 50 км\ч задержался 12 минут
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Автор: Гость
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Гость:
100км/ч 24 мин понятно? или скажи точный вопрос
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