Автобус проехал половину пути со скоростью 50 км\ч задержался 12 минут
Математика
Автобус проехал половину пути со скоростью 50 км\ч задержался 12 минут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100км/ч 24 мин понятно? или скажи точный вопрос
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Срочно, помогите) Каким соотношением связаны путь и модуль перемещения материаль??ой точки в общем случае?
Алгебра
Не выполняя построения графика функции y=-7x+8,найдите точку этого графика,у которой абсцисса и ордината - противоположные числа
Литература