Первый письменный свод законов на Руси , его значение для государства
История
Первый письменный свод законов на Руси , его значение для государства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русская правда- древнейший памятник славянского права. Во всех своих редакциях и списках это документ большого исторического значения. На протяжении нескольких веков Русская Правда служила основным руководством при судебных разбиратель- ствах. В том или ином виде она вошла в состав или послужила одним из источников позднейших судных грамот: Псковской судной грамоты, Двинской уставной грамоты, Судебника Казимира 1468 г. , Судебников 1497 и 1550 гг. , даже некоторых статей Соборного Уложения 1649 г. Долгое применение Русской Правды в судебных делах объясняет появление таких видов пространной редакции Русской Правды, которые подвергались переделкам и дополнениям еще в XIV-XVI вв.
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