1.Структура прокуратуры. 2.Функции прокуратуры. 3.Кто такой генеральный прокуро???

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Основная функция прокуратуры РФ – это надзор за соблюдением российского законодательства на всей территории страны. Об этом говорится в статье 1федерального закона «О прокуратуре РФ» Генеральный прокурор - высшее должностное лицо в системе российской прокуратуры. Назначается на должность и освобождается от должности Советом Федерации по представлению президента Российской Федерации. Срок полномочий Генерального прокурора РФ — 5 лет.