1.Структура прокуратуры. 2.Функции прокуратуры. 3.Кто такой генеральный прокуро???

Обществознание
1.Структура прокуратуры. 2.Функции прокуратуры. 3.Кто такой генеральный прокуро???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основная функция прокуратуры РФ – это надзор за соблюдением российского законодательства на всей территории страны. Об этом говорится в статье 1федерального закона «О прокуратуре РФ» Генеральный прокурор - высшее должностное лицо в системе российской прокуратуры. Назначается на должность и освобождается от должности  Советом Федерации по представлению  президента Российской Федерации. Срок полномочий Генерального прокурора РФ — 5 лет.
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