Не выполняя построения графика функции y=-7x+8,найдите точку этого графика,у которой абсцисса и ордината - противоположные числа

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Точка, у которой абсцисса и ордината - противоположные числа, будет иметь координаты (х ; -х). Тогда имеем уравнение -х=-7х+8 -х+7х=8 6х=8 х=4/3 Искомая точка имеет координаты (4/3; -4/3).