Срочно, помогите) Каким соотношением связаны путь и модуль перемещения материаль??ой точки в общем случае?
Физика
Срочно, помогите) Каким соотношением связаны путь и модуль перемещения материаль??ой точки в общем случае?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В общем случае путь больше, либо равен модулю перемещения.
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