Чем занимался НЕГОЦИАНТ? Выберите вариант ответа: Бухгалтерией Строительство?? Торговлей Охраной Живописью Задание № 2: В каком слове нет соединительной гласной? Выберите вариант ответа: Треугольник Сине-зелёный (кам...

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Чем занимался НЕГОЦИАНТ? Выберите вариант ответа: Бухгалтерией Строительство?? Торговлей Охраной Живописью Задание № 2: В каком слове нет соединительной гласной? Выберите вариант ответа: Треугольник Сине-зелёный (камень) Сорокакилограммовый (ящик) Тысячелетие Сороконожка

Автор: Гость