Найдите площадь круга, длина окружности которого равна .20подкорнем П
Математика
Найдите площадь круга, длина окружности которого равна .20подкорнем П
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C=2пR, значит R = C/2п = 20*корень из П/2П = 10/корень изПS = ПR^2 = П* 100/П = 100 (единиц в квадрате, если там не дано - метры? сантиметры?)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Срочно, помогите) Каким соотношением связаны путь и модуль перемещения материаль??ой точки в общем случае?
Алгебра
Не выполняя построения графика функции y=-7x+8,найдите точку этого графика,у которой абсцисса и ордината - противоположные числа
Литература