Най­ди­те пло­щадь круга, длина окруж­но­сти ко­то­ро­го равна .20подкорнем П

Математика
Най­ди­те пло­щадь круга, длина окруж­но­сти ко­то­ро­го равна .20подкорнем П
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C=2пR, значит R = C/2п = 20*корень из П/2П = 10/корень изПS = ПR^2 = П* 100/П = 100 (единиц в квадрате, если там не дано - метры? сантиметры?)

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