Найдите сумму внутренних углов выпуклого восьмиугольника

Геометрия
Найдите сумму внутренних углов выпуклого восьмиугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ровняется 1080 градусов  Дополнительно:Для любого n-угольника, хоть выпуклого, хоть впуклого, сумма внутренних углов равна 2d(n-2), где d - прямой угол. Просто подставьте n=8.
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