Помогите пожалуйста упростить выражения. Все на фото.Заранее спасибо)
Алгебра
Помогите пожалуйста упростить выражения. Все на фото.Заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3х^2+у)(2у-5х^2)=6х^2у-15х^4+2у^2-5х^2у=х^2у-15х^4+2у^2 (7х-1)(х^2-4х+2)=7х^3-28х^2+14х-х^2+4х-2=7х^3-27х^2+18х-2
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