Туристы во второй день прошли на 11км больше чем в первый всего за 2дня они прошли 55 км сколько км они прошли за каждый день
Математика
Туристы во второй день прошли на 11км больше чем в первый всего за 2дня они прошли 55 км сколько км они прошли за каждый день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55-11=44 км за 2 день 55-44=11 км за 1 день
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