Туристы во второй день прошли на 11км больше чем в первый всего за 2дня они прошли 55 км сколько км они прошли за каждый день

Математика

Туристы во второй день прошли на 11км больше чем в первый всего за 2дня они прошли 55 км сколько км они прошли за каждый день

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