Сформулируйте литературоведческие термины композиция завязка кульминация развязка

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Композиция - это построение художественного произведения, расположение его частей в определенной системе и последовательности Завязка - это событие,которое является началом действия. Она или обнаруживает уже имевшиеся противоречия, или сама создает ("завязывает") конфликт. Кульминация - это момент наивысшего напряжения в развитии действия произведения, решающее столкновение изображенных характеров и обстоятельств , после которого сюжет произведения движется к заключению Развязка - исход событий, решение противоречий сюжета.