Сформулируйте отрицание следующих высказываний определите их истинность 1) Мос??ва является столицей России 2) Принтер является устройством хранения информации. 3) Неверно, что все книги содержат полезную информацию.
Информатика
Сформулируйте отрицание следующих высказываний определите их истинность 1) Мос??ва является столицей России 2) Принтер является устройством хранения информации. 3) Неверно, что все книги содержат полезную информацию.
Ответ(ы):
Гость:
Москва не является столицей россии принтер не является .... верно, что все книги ....
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