Сфоткайте решение буду благодарна

Гость: Гость:

Вот второй: 8/12=4/6 Значит 4 младшему,старшему 6 Вот третий: 1)7/6=35/30 2)7/6=35/х х=35*6/7=5*6= 30 7/6=35/30 11/21=х/49х=11*49/21=11*7/3= 77/3 х=77/3