Сфоткайте решение буду благодарна
Математика
Сфоткайте решение буду благодарна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот второй: 8/12=4/6 Значит 4 младшему,старшему 6 Вот третий: 1)7/6=35/30 2)7/6=35/х х=35*6/7=5*6= 30 7/6=35/30 11/21=х/49х=11*49/21=11*7/3= 77/3 х=77/3
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