Сгрупируйте существительные по признаку рода (муж, жен,ср, общий, нет рода).Стол, дом, брат, вуз, директор, истребитель, портье, конферансье, подмастерье, домище, паспорт, верх Авеню, шляпа, мадам кино, такси, метро, ножницы, с...
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Сгрупируйте существительные по признаку рода (муж, жен,ср, общий, нет рода).Стол, дом, брат, вуз, директор, истребитель, портье, конферансье, подмастерье, домище, паспорт, верх Авеню, шляпа, мадам кино, такси, метро, ножницы, сани, Секретарь, какаду, чудище, визави, плакса, именины, животное, задавала, пьяница, Лужи,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мужской род:стол,дом,брат,вуз.директор,истребитель,паспорт,секретарь,верх,портье,конферансье,подмастерье,домище женский род:шляпа,мадам,задавала,авеню(сомневаюсь),пьяница средний род:кино,такси,метро,животное общий род:какаду ,чудище,визави,плакса нет рода:ножницы,сани,именины ,лужи
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