Якому поетові Іван Драч присвятив такі рядки Поете мій ! Клятвою гордо клянусь Слова ці знаеном нести до загину Слова ці вишневі з запечених уст : Любіть Україну Любіть Україну А)Павло Тичині Б)Володимирові Сосюрі В)Олек...
Українська література
Якому поетові Іван Драч присвятив такі рядки Поете мій ! Клятвою гордо клянусь Слова ці знаеном нести до загину Слова ці вишневі з запечених уст : Любіть Україну Любіть Україну А)Павло Тичині Б)Володимирові Сосюрі В)Олександрові Олесю Г)Миколу Вороному Д)Максимові Рильскому
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)Володимирові Сосюрі
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