Якому поетові Іван Драч присвятив такі рядки Поете мій ! Клятвою гордо клянусь Слова ці знаеном нести до загину Слова ці вишневі з запечених уст : Любіть Україну Любіть Україну А)Павло Тичині Б)Володимирові Сосюрі В)Олек...

Українська література

Якому поетові Іван Драч присвятив такі рядки Поете мій ! Клятвою гордо клянусь Слова ці знаеном нести до загину Слова ці вишневі з запечених уст : Любіть Україну Любіть Україну А)Павло Тичині Б)Володимирові Сосюрі В)Олександрові Олесю Г)Миколу Вороному Д)Максимові Рильскому

Автор: Гость