Разбери по член предложения.Мгновенно ёж развернулся в воде и поплыл к берегу.

Русский язык
Разбери по член предложения.Мгновенно ёж развернулся в воде и поплыл к берегу.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ёж - подлежащее Мгновенно- наречие Развернулся - глагол В воде - обстоятельство Поплыл - глагол К берегу - обстоятельство.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Почему огромное значение для человека имеет невозможность произвольного управления работой вегетативной нервной?
Ответить
Математика
Вставить пропущенные единицы длины так чтобы равенство было верными 124см=12 ... 4 ...
Ответить
Математика
Среднее арифметическое чисел n и m равно 20. найдите эти числа если известно что n в 4??аза больше m
Ответить
Математика
А)x+3 1_4= 5 3_4 б)6 3_9 - z = 5 7_9 в) t - 3_10 = 4 7_10 : решите уровнение дробное
Ответить
Биология
Перечислите особенности строения птиц, связанные с полётом. Обясните, за счёт чег?? птица держится в воздухе. какие мышцы являются самыми сильными ...
Ответить