Разбери по член предложения.Мгновенно ёж развернулся в воде и поплыл к берегу.
Русский язык
Разбери по член предложения.Мгновенно ёж развернулся в воде и поплыл к берегу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ёж - подлежащее Мгновенно- наречие Развернулся - глагол В воде - обстоятельство Поплыл - глагол К берегу - обстоятельство.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Почему огромное значение для человека имеет невозможность произвольного управления работой вегетативной нервной?
Математика
Математика
Среднее арифметическое чисел n и m равно 20. найдите эти числа если известно что n в 4??аза больше m
Математика