А)x+3 1_4= 5 3_4 б)6 3_9 - z = 5 7_9 в) t - 3_10 = 4 7_10 : решите уровнение дробное
Математика
А)x+3 1_4= 5 3_4 б)6 3_9 - z = 5 7_9 в) t - 3_10 = 4 7_10 : решите уровнение дробное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) х+3 1/4 = 5 3/4 х= 5 3/4 -3 1/4 х= 2 2/4 б) 6 3/9 - z = 5 7/9 -z= 5 7/9 - 6 3/9 -z= -1 4/9 z= 1 4/9 d) t-3/10=4 7/10 t= 4 7/10+3/10 t= 4
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