Составьте уравнения реакций согласно схеме,назовите вещества:H2O2–gt;O2-gt;Al2O3-gt;Al-gt;AlCl3.
Химия
Составьте уравнения реакций согласно схеме,назовите вещества:H2O2–gt;O2-gt;Al2O3-gt;Al-gt;AlCl3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2H2O2 = 2H2O + O2 (Перекись водорода = Вода + Кислород) 4Al + 3O2 = 2 Al2O3 ( Алюминий + Кислород = Оксид алюминия) 2 Al2O3 = 4Al + 3O2 2Al+3Cl2 = 2 AlCl3 ( Алюминий + Хлор = Хлорид алюминия)
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