Расставь предложения по порядку чтобы получился текст. Прыгнет с обрыва останови??ся и зовет сына. Мать кормила его молоком и учила бегать по горам. Малыш дрожит от страха он прыгает. Родился козленок в долине горнои реки. Мать...

Гость: Гость:

Родился козленок в долине горной реки мать кормила его молоком и учила бегат по горам малыш дрожит от страха он прыгает мать лижет ему шерстку прыгнет с обрыва и зовет (мать наверное все таки , а не сына)речь же идет про козленка