Расставь предложения по порядку чтобы получился текст. Прыгнет с обрыва останови??ся и зовет сына. Мать кормила его молоком и учила бегать по горам. Малыш дрожит от страха он прыгает. Родился козленок в долине горнои реки. Мать...

Русский язык
Расставь предложения по порядку чтобы получился текст. Прыгнет с обрыва останови??ся и зовет сына. Мать кормила его молоком и учила бегать по горам. Малыш дрожит от страха он прыгает. Родился козленок в долине горнои реки. Мать лижет ему шерстку.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родился козленок в долине горной реки мать кормила его молоком и учила бегат по горам малыш дрожит от страха он прыгает мать лижет ему шерстку прыгнет с обрыва и зовет (мать наверное все таки  , а не сына)речь же идет про козленка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Составьте уравнения реакций согласно схеме,назовите вещества:H2O2–>O2->Al2O3->Al->AlCl3.
Ответить
Информатика
Int x [3] это это что такое (переменная целого типа, массив целых из трех элементов, ??ункция, указатель на массив)
Ответить
Математика
Б)а+1/4=34 в)у-1/5=3/10 г)5/6-с=1/3
Ответить
Русский язык
Отгадай и запиши. напиши склонение существительных
Ответить
Математика
Решите по действием: (125-899)*28*100-(1920-6*132)*57!!!
Ответить