Перечислите особенности строения птиц, связанные с полётом. Обясните, за счёт чег?? птица держится в воздухе. какие мышцы являются самыми сильными у летающих птиц

Биология
Перечислите особенности строения птиц, связанные с полётом. Обясните, за счёт чег?? птица держится в воздухе. какие мышцы являются самыми сильными у летающих птиц
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У летающих птиц самой сильной является большая мышца.
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