Перечислите особенности строения птиц, связанные с полётом. Обясните, за счёт чег?? птица держится в воздухе. какие мышцы являются самыми сильными у летающих птиц

Биология

Перечислите особенности строения птиц, связанные с полётом. Обясните, за счёт чег?? птица держится в воздухе. какие мышцы являются самыми сильными у летающих птиц

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