Почему огромное значение для человека имеет невозможность произвольного управления работой вегетативной нервной?

Биология
Почему огромное значение для человека имеет невозможность произвольного управления работой вегетативной нервной?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому  что вегетативная нервная система осуществляет иннервацию внутренних органов всех, сосудов, желез тела человека и регулирует обмен веществ во всех его органах и тканях. Функции вегетативной нервной системы не контролируются нашим сознанием. 
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