Почему огромное значение для человека имеет невозможность произвольного управления работой вегетативной нервной?
Биология
Почему огромное значение для человека имеет невозможность произвольного управления работой вегетативной нервной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что вегетативная нервная система осуществляет иннервацию внутренних органов всех, сосудов, желез тела человека и регулирует обмен веществ во всех его органах и тканях. Функции вегетативной нервной системы не контролируются нашим сознанием.
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