Вставить пропущенные единицы длины так чтобы равенство было верными 124см=12 ... 4 ...

Математика
Вставить пропущенные единицы длины так чтобы равенство было верными 124см=12 ... 4 ...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это ведь очень легко! 124см= 12дм. 4 см.
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