Вставить пропущенные единицы длины так чтобы равенство было верными 124см=12 ... 4 ...
Математика
Вставить пропущенные единицы длины так чтобы равенство было верными 124см=12 ... 4 ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это ведь очень легко! 124см= 12дм. 4 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Среднее арифметическое чисел n и m равно 20. найдите эти числа если известно что n в 4??аза больше m
Математика
Биология
Перечислите особенности строения птиц, связанные с полётом. Обясните, за счёт чег?? птица держится в воздухе. какие мышцы являются самыми сильными ...
Русский язык
Расставь предложения по порядку чтобы получился текст. Прыгнет с обрыва останови??ся и зовет сына. Мать кормила его молоком и учила бегать по горам...