Среднее арифметическое чисел n и m равно 20. найдите эти числа если известно что n в 4??аза больше m

Математика
Среднее арифметическое чисел n и m равно 20. найдите эти числа если известно что n в 4??аза больше m
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два числа. Их сумма должна быть С = 20*2 = 40. Делим сумму на части 1 к 4 - на 5 частей 40 :5 = 8- первое число  8*4 = 32 - второе число ОТВЕТ: Числа 8 и 32.
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