Решите уравнение дробь: 1-х/5=3-х/4
Алгебра
Решите уравнение дробь: 1-х/5=3-х/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1-x)/5=(3-x)/4 (1-х)*4=(3-х)*5 4-4х=15-5х -4х+5х=15-4 х=11 или: (1-x)/5=(3-x)/4 (4-4х)/20=(15-5х)/20 (4-4х-15+5х)/20=0 4-4х-15+5х=0 х-11=0 х=11
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