Какие функциональные зоны выделяют в коре больших полушарий?

Гость: Гость:

Моторные зоны: - первичная моторная зона двигат. анализатора (в передней центральной извилине) - вторичная моторная зона двигат. анализатора - вторичная моторная зона, имеющая отношение к сочетанному повороту головы и глаз (в средней лобной извилине) - вторичная моторная зона, посредством которой происходит синтез сложных целенаправленных профессиональных, трудовых и спортивных движений (у правшей в левом полушарии в супрамаргинальной извилине) Сенсорные зоны: - первичная соматосенсорная зона - анализ всех импульсов, поступающих от рецепторов всего тела ( задняя центральная извилина) - вторичная соматосенсорная извилина (в районе латеральной борозды мозга) - первичная зрительная зона - в затылочной доле по краям шпорной борозды - первичная слуховая зона - в средней части верхней височной извилины - первичная обонятельная - в крючке - первичная вкусовая - в нижних отделах задней центральной извилины - вторичная вкусовая зона - в крючке Все эти зоны имеют отношение к 1 сигнальной системе. С развитием речи у человека развились также зоны, которые имеют отношение ко 2 сигнальной системе (у правшей - слева, у левшей - справа): - моторная зона артикуляции - в задней части нижней лобной извилины - моторная зона письменной речи - в задней части средней лобной извилины - зрительная зона письменной речи - слуховая зона устной речи - в задней части верхней височной извилины Ассоциативные зоны не связаны с выполнением какой-либо специфической моторной или сенсорной функции, но они участвуют в интеграции сенсорной информации и обеспечивают связь между сенсорными и моторными зонами коры. ОНИ являются физиологической основой высших психических процессов.