Составіть план тексту. Ярослав Стельмах Ловись , рибко!
Українська література
Составіть план тексту. Ярослав Стельмах Ловись , рибко!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Оголошення у таборі.2. Митько глузує зі Славка.3. Задум Митька.4. На березі річки.5. Зустріч з іншими хлопцями.6. Змагання почалися.7. Усі займають позиції.8. Славко сидить на футлярі поодаль.9. Нема улову.10. Пояснення Митька.11. Кращий рибалка Славко.12. Фотознімок переможця
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