Составіть план тексту. Ярослав Стельмах Ловись , рибко!

Гость: Гость:

1. Оголошення у таборі.2. Митько глузує зі Славка.3. Задум Митька.4. На березі річки.5. Зустріч з іншими хлопцями.6. Змагання почалися.7. Усі займають позиції.8. Славко сидить на футлярі поодаль.9. Нема улову.10. Пояснення Митька.11. Кращий рибалка Славко.12. Фотознімок переможця