Що допомогло Іллю Муромцю здобути перемогу?
Українська література
Що допомогло Іллю Муромцю здобути перемогу?
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ЖиттяМісце народження достеменно невідоме. Припускають що це місто Моровійськ (нині село Морівськ Козелецького району Чернігівської області Україна)[3], або селище Карачаров під Муромом (Російська Федерація). Згідно з билинами — до 30 років не міг ходити (що підтвердили дослідження мощів святого), потім став воїном і за п'ять годин прибув до Києва у дружину до князя Володимира I. Ця подія чітко свідчить на користь малої батьківщини героя в селищі Морівськ. Поборов Солов'я Розбійника біля Чернігова і здійснив багато інших подвигів, всю здобуту у походах здобич роздавав бідним, сім'ї не мав, на старість став монахом у Києво-Печерській Лаврі, де нині перебувають його мощі. В одній з битв відбивався чоботом від ворогів, за що отримав прізвисько Чобіток. Писемні свідченняНайстаріші писемні згадки про богатиря Іллю Муромця датовані XVI століттям. Перша міститься у листі київського шляхтича Філона Кміти, оршанського старости, до Остафія Воловича, троцького каштеляна, від 5 серпня 1574 року. У листі Кміта називає богатиря не Муромцем, а Муравленіним (Муравлянином), й згадує поряд із Солов'єм Розбійником: «Бо прийде час, коли треба буде Ілії Муравленіна і Солов'я Будимировича, прийде час, коли буде служб наших потреба![4]» Друга згадка про Іллю Муромця міститься в щоденнику австрійського дипломата Еріха Лясоти (1594), що був проїздом у Києві. Автор називає богатиря Моровліном (Моровлянином) і зазначає, що він був похований у місцевому Софійсьому соборі: «В іншому, зовнішньому притворі була колись гробниця Іллі Моровліна, відомого героя або богатиря, як тут кажуть, про якого розповідають багато казкового; зараз ця гробниця зруйнована, але інша гробниця його товариша зберіглася цілою в тому ж притоврі»[1]. В пізніших джерелах, зокрема в «Тературігмі» (1638) Афанасія Кальфойського, православного ченця Києво-печерського монастиря, вказується, що Іллю Муромця називали в українському народі богатирем Чобiтько і що його мощі зберігалися в Антонієвій печері Києво-печерського монастиря. Про цього Чобiтька згадував і Лясота, проте він вважав його окремим від Іллі Муромця персонажем: «Тут з давнього часу мають звичай ховати покійників і тіла, що лежать тут, більшою мірою ще збереглися нетлінними. Серед них я бачив мощі св. Дениса…, св. Олексія, св. Марка… а також одного велетня і богатиря, якого звуть Чобiтько, про якого розповідають ніби одного разу застали його зненацька численні вороги саме тоді, коли він одягнув один чобіт; він швидко озброївся, за браком іншої зброї, другим чоботом, який ще не встиг одягти, і бажаючи дати відсіч поклав на місці всіх нападників — за це й отримав це прізвисько»[2] В билинах старих видань XIX століття Іллю Муромця називають старим козаком, в новіших виданнях слова «козак» вже немає. Проголошений святим у 1643 році. Життя Іллі Муромця-Чобітка відносять до XII століття. Дослідники датують його мощі XI-XII століттям. Припускають, що святий загинув при взятті Києва князем Рюриком II у 1204 році, яке супроводжувалося розгромом Печерського монастиря половцями, що були союзниками Рюрика.
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