ЩО Я ЗНАЮ ПРО ПОПЕЛЮШКУ

Українська література
ЩО Я ЗНАЮ ПРО ПОПЕЛЮШКУ
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Гость:
Працьоаита та добра дівчина, над якою знущалися мачуха та зведені сестри. Але врешті-решт їй вдалося стати щасливою. Добро перемагає зло
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