Що таке паралелі й меридіани Природа.

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Що таке паралелі й меридіани Природа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Параллель - воображаемая линия на земном шаре все точки которой находятся на одинаковом расстоянии от экватора меридиана - линия сечения поверхности плоскостью, проходящей через ось вращения или симметрии.
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