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Що таке сторона кута?
Геометрия
Що таке сторона кута?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стороной кута называется луч или отрезок , образующий угол
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