Що таке сторона кута?

Геометрия
Що таке сторона кута?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стороной кута называется луч или отрезок , образующий угол
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Знаешь ли ты истории когда животные воспитывали не своих детей?запиши план своего рассказа
Ответить
Химия
Срочно. таблица . по химии
Ответить
Математика
(68/4+13)/6+((85-28)/3+72/(6*3)-11)*18-189
Ответить
Математика
Можно по быстрей пожалуйста
Ответить
Английский язык
Leo/ a guitar составить вопрос
Ответить