Шепчет солнышко листочку Не робей голубчик И берет его из почки За зеленый чуб??ик Не забудь выделить обращение?

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Шепчет солнышко листочку Не робей голубчик И берет его из почки За зеленый чуб??ик Не забудь выделить обращение?

Автор: Гость