Шепчет солнышко листочку Не робей голубчик И берет его из почки За зеленый чуб??ик Не забудь выделить обращение?
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Шепчет солнышко листочку Не робей голубчик И берет его из почки За зеленый чуб??ик Не забудь выделить обращение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шепчет солнышко листочку: "Не робей, голубчик!" И берёт его из почки За зелёный чубчик Обращение - голубчик. Выделяется запятыми
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