З перелічених видів укажіть тварину, у якої впреше з'явилися м'язи. гідра прісново??на; ціп'як бичачий; дощовий черв'як звичайний; слимак виноградний. и аргументируйте пожалуйста.

Биология
З перелічених видів укажіть тварину, у якої впреше з'явилися м'язи. гідра прісново??на; ціп'як бичачий; дощовий черв'як звичайний; слимак виноградний. и аргументируйте пожалуйста.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не понял объясни на русском!!!!!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите систему неравенства.......
Ответить
История
Как назывались погодные записи исторических событий в XI – XVII вв.?
Ответить
Геометрия
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!! :3
Ответить
Русский язык
Разберите по синтаксически разбор предложения сено в стогах держит тепло всю зим??
Ответить
Биология
Допоможіть,дуже нада, порівняння зозулиного льону і сфагнуму
Ответить