З перелічених видів укажіть тварину, у якої впреше з'явилися м'язи. гідра прісново??на; ціп'як бичачий; дощовий черв'як звичайний; слимак виноградний. и аргументируйте пожалуйста.

Биология

З перелічених видів укажіть тварину, у якої впреше з'явилися м'язи. гідра прісново??на; ціп'як бичачий; дощовий черв'як звичайний; слимак виноградний. и аргументируйте пожалуйста.

Автор: Гость