Ширина прямоуголника 4.1\5 см, что состовляет 1\2 его длинны. найдите периметр прямоу??ольника.
Математика
Ширина прямоуголника 4.1\5 см, что состовляет 1\2 его длинны. найдите периметр прямоу??ольника.
Ответ(ы):
Гость:
Длина будет= 4 1/5*2=8 2/5 см периметр прямоуг.= 2*(4 1/5+8 2/5)=2*12 3/5=24 6/5=25 1/5 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На складе хранилось 98т цемент . Ежедневно его вывозили на 7 машинах, нагружая на ка??дую машину по 2 т . За сколько дней вывезли весь цемент?
Русский язык
История