Ширина прямоуголника 4.1\5 см, что состовляет 1\2 его длинны. найдите периметр прямоу??ольника.

Математика
Ширина прямоуголника 4.1\5 см, что состовляет 1\2 его длинны. найдите периметр прямоу??ольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Длина будет= 4 1/5*2=8 2/5 см периметр прямоуг.= 2*(4 1/5+8 2/5)=2*12 3/5=24 6/5=25 1/5 см
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