Ширина прямоугольного параллепипеда равна 5 1/3 см,его длина в 7 1/2 раза больше ширины,а высота состовляет 30% длины. Вычислите объём параллепипеда
Математика
Ширина прямоугольного параллепипеда равна 5 1/3 см,его длина в 7 1/2 раза больше ширины,а высота состовляет 30% длины. Вычислите объём параллепипеда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А= 5 1/3 в= (5 1/3)·7 1/2=40 пусть высота с,тогда 40 ------100% с--------- 30% отсюда с = 40·30:100=1200:100= 12 с= 12 -высота V=авс= (5 1/3)·40·12=16/3·480=2560 см³ Ответ: V= 2560 см³
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