Реши уравнение х+70= 100 х-10=10. 30+с=70. 40-х=30. у+8=12. у-8=15. 100-с=60. б-6=19. а+15=100. с+10=90. б-9=9. 6+а=14. с-7=13. 120-у=20. b+25=100. 16-а=4 с-3=13. 15+х=30. 60-с=50. 17-а=9. 57+b=90. а-5=54. 40+у=80. с-20=60. 24-...

Х+70= 100 х = 100 = 70 х = 30. х-10=10 х = 10 + 10 х = 20. 30+с=70 с = 70 - 30 с = 40. 40-х=30 х = 40 - 30 х = 10. у+8=12 у = 12 - 8 у = 4. у-8=15 у = 15 + 8 у = 23. 100-с=60 с = 100 - 60 с= 40. б-6=19 б = 19 + 6 б = 25. а+15=100 а = 100 - 15 а = 85. с+10=90 с = 90 - 10 с = 80. б-9=9 б = 9 + 9 б = 18. 6+а=14 а = 14 - 6 а = 8. с-7=13 с = 13 + 7 с = 20. 120-у=20 у = 120 - 20 у = 100. b+25=100 б = 100 - 25 б = 75. 16-а=4 а = 16 - 4 а = 12. с-3=13 с = 13 + 3 с = 16. 15+х=30 х = 30 - 15 х = 15. 60-с=50 с = 60 - 50 с = 10. 17-а=9 а = 17 - 9 а = 8. 57+b=90 b = 90 - 57 b = 33. а-5=54 а = 54 + 5 а = 59. 40+у=80 у = 80 - 40 у = 40. с-20=60 с = 60 +20 с = 80. 24-а=12 а = 24 - 12 а = 12. 55+у=60 у = 60 - 55 у = 5. 15-х=8 х = 15 - 8 х = 7. у+179=179 у = 179 - 179 у = 0. 26-b=17 b = 26 - 17 b = 9. а-30=30 a = 30 + 30 a = 60. 9+х=16 х = 16 - 9 х = 7. с-8=18 с = 18 + 8 с = 26. 89-у=89 у = 89 - 89 у = 0. с+30=70 с = 70 - 30 с = 40. у-6=12 у = 12 + 6 у = 18. 140-у=50 у = 140 - 50 у = 90. 10+a=30 а = 30-10 а = 20. 40-b=40 b = 40 - 40 b = 0. x+75=100 x = 100-75 x = 25. x-12=22 x = 22+12 x = 34. 63-c=0 c = 63 - 0 c = 63. b+7=23 b = 23 - 7 b = 16. 100-y=90 y = 100-90 y = 10. 97+c=98 c = 98 - 97 c = 1. 18+b=30 b = 30 - 18 b = 12. a+40=100 a = 100-40 a = 60. b-75=25 b = 75 +25 b = 100. 17-a=9 a = 17-9 a = 8. c-50=50 c = 50+50 c = 100. a-8=7 a = 8-7 a = 1