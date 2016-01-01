Одинаковые монеты разложили в виде равнобедренного треугольника. Каждая сторона состоит из 63 монет. Сколько всего использовано монет. ? Тут уже задавали этот вопрос. Но ответа я не видела. Помогите, пожалуйста.

Математика

Одинаковые монеты разложили в виде равнобедренного треугольника. Каждая сторона состоит из 63 монет. Сколько всего использовано монет. ? Тут уже задавали этот вопрос. Но ответа я не видела. Помогите, пожалуйста.

Автор: Гость