Одинаковые монеты разложили в виде равнобедренного треугольника. Каждая сторона состоит из 63 монет. Сколько всего использовано монет. ? Тут уже задавали этот вопрос. Но ответа я не видела. Помогите, пожалуйста.
Математика
Одинаковые монеты разложили в виде равнобедренного треугольника. Каждая сторона состоит из 63 монет. Сколько всего использовано монет. ? Тут уже задавали этот вопрос. Но ответа я не видела. Помогите, пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько всего использовано монет? 63+62+61+60+59+58+57+56+55+54+53+52+51+50+49+48+47+46+45+44+43+42+41+40+39+38+37+36+35+34+33+32+31+30+29+28+27+26+25+24+23+22+21+20+19+18+17+16+15+14+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1=2016 Ответ: 2016 монет использовали.
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